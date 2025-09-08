Ілюстративне фото: pixabay

Трагедія сталася 7 вересня близько 18:00 поблизу села Петрашівка у Полтавському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час польових робіт комбайн смертельно травмував 37-річного чоловіка.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Правоохоронці з’ясовують усі причини та обставини події.

