На Полтавщині комбайн на полі смертельно травмував чоловіка
Трагедія сталася 7 вересня близько 18:00 поблизу села Петрашівка у Полтавському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час польових робіт комбайн смертельно травмував 37-річного чоловіка.
За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).
Правоохоронці з’ясовують усі причини та обставини події.
Нагадаємо, 7 вересня в Ковелі на Волині дві восьмикласниці вʼїхали в дерево на квадроциклі. Пасажирка не постраждала, а водійку ушпиталили.
