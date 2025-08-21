На Полтавщині виставили на продаж сироробний комбінат

фото: inventure.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Latifundist.com.

Підприємство розташоване на орендованій земельній ділянці площею 8 га у межах міста Миргород Полтавської області. На площі 25 тис. м² розташовані виробничі цехи, складські приміщення, склади-холодильники на 8 тис. м², гаражі, власна АЗС.

Підприємство було збудоване у 1982 році для виробництва цільномолочних продуктів і вершкового масла. У 1990 р. був побудований цех морозива потужністю 2 т на добу. В 2014 році комбінат зупинив виробництво та законсервував обладнання через заборону на ввезення молочної продукції до РФ, куди постачалося до 90% його продукції.

