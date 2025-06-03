В Полтавской области обломки вражеских дронов повредили коммунальное предприятие

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В Полтавской области в ночь на 3 июня в результате падения обломков российских беспилотников было повреждено недействующее коммунальное предприятие

Об этом глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

"Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. В Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БПЛА в Полтавском районе повреждено помещение бездействующего коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

По его словам, возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, на Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий.