В Полтавской области обломки вражеских дронов повредили коммунальное предприятие
В Полтавской области в ночь на 3 июня в результате падения обломков российских беспилотников было повреждено недействующее коммунальное предприятие
Об этом глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.
"Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. В Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеских БПЛА в Полтавском районе повреждено помещение бездействующего коммунального предприятия", - говорится в сообщении.
По его словам, возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, на Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий.
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