Трагедия на Полтавщине: из-за поезда погиб 2-летний ребенок
В Полтавской области погиб 2-летний ребенок. Это произошло в результате инцидента с поездом
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла 18 июля около 19 часов в селе Бутенки Кобеляцкого общества. Грузовой поезд смертельно травмировал 2-летнего ребенка. Детали пока не разглашают.
"Сейчас причины и обстоятельства", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Киевской области сбили насмерть ребенка. В сети показали кадры, где можно увидеть микроавтобус. Ребенок лежал у дороги, а рядом был велосипед. Может быть, мальчик ехал на велосипеде, когда произошла трагедия.
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