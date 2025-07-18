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18 июля 2025, 21:20

Трагедия на Полтавщине: из-за поезда погиб 2-летний ребенок

18 июля 2025, 21:20
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области погиб 2-летний ребенок. Это произошло в результате инцидента с поездом

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 18 июля около 19 часов в селе Бутенки Кобеляцкого общества. Грузовой поезд смертельно травмировал 2-летнего ребенка. Детали пока не разглашают.

"Сейчас причины и обстоятельства", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области сбили насмерть ребенка. В сети показали кадры, где можно увидеть микроавтобус. Ребенок лежал у дороги, а рядом был велосипед. Может быть, мальчик ехал на велосипеде, когда произошла трагедия.

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