Трагедія на Полтавщині: через потяг загинула 2-річна дитина
У Полтавській області загинула 2-річна дитина. Це сталось внаслідок інциденту з потягом
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась 18 липня близько 19-ї години у селі Бутенки Кобеляцької громади. Вантажний потяг смертельно травмував 2-річну дитину. Деталей наразі не розголошують.
"Наразі причини та обставин", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Київщині збили на смерть дитину. У мережі показали кадри, де можна побачити мікроавтобус. Дитина лежала біля дороги, а поруч був велосипед. Можливо, хлопчик їхав на велосипеді, коли сталась трагедія.
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