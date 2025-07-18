Фото: Нацполіція

У Полтавській області загинула 2-річна дитина. Це сталось внаслідок інциденту з потягом

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 18 липня близько 19-ї години у селі Бутенки Кобеляцької громади. Вантажний потяг смертельно травмував 2-річну дитину. Деталей наразі не розголошують.

"Наразі причини та обставин", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині збили на смерть дитину. У мережі показали кадри, де можна побачити мікроавтобус. Дитина лежала біля дороги, а поруч був велосипед. Можливо, хлопчик їхав на велосипеді, коли сталась трагедія.