Исчезла во время купания: на Черниговщине обнаружили тело молодой женщины

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Накануне спасатели подняли из воды тело 27-летней женщины, пропавшей 11 июля во время купания в городе Остер Черниговского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, в прошлую пятницу женщина 1998 года рождения пошла купаться в Десне и не вернулась.

"Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются", - говорится в сообщении.