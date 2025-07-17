Исчезла во время купания: на Черниговщине обнаружили тело молодой женщины
Накануне спасатели подняли из воды тело 27-летней женщины, пропавшей 11 июля во время купания в городе Остер Черниговского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
По имеющимся данным, в прошлую пятницу женщина 1998 года рождения пошла купаться в Десне и не вернулась.
"Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июля на пляже "Золотой берег" в Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка.
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