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18 июля 2025, 12:42

Обнаружено тело пропавшего 13-летнего парня, утонувшего в день рождения

18 июля 2025, 12:42
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фото: Телеграмм/ХДнепр
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Поисковые работы в селе Широкое завершились трагически

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В селе Широкое Днепропетровской области завершили поисковую операцию, связанную с произошедшей накануне трагедией. Ранним утром спасатели обнаружили тело 13-летнего парня, который накануне исчез на местном водоеме. Его нашли в нескольких сотнях метров от места, где он исчез под водой.

Трагедия произошла в среду, в день рождения ребенка. Согласно предварительным данным, подросток решил залезть в трубу, проходившую под переправой через водоем. Вероятно, парень не смог выбраться назад и утонул. Родственники заметили исчезновение и сразу обратились за помощью.

На месте работали спасатели, правоохранители и местные волонтеры. Операция по поиску продолжалась всю ночь, и только к утру удалось найти тело погибшего. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Известно, что семья парня – местные жители. Громада и местные жители выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Напомним, на Днепропетровщине водолазы до сих пор ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в реке в день рождения.

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Днепропетровская область утопление Тело ребенок трагедия мальчик
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