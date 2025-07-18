фото: Телеграмм/ХДнепр

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В селе Широкое Днепропетровской области завершили поисковую операцию, связанную с произошедшей накануне трагедией. Ранним утром спасатели обнаружили тело 13-летнего парня, который накануне исчез на местном водоеме. Его нашли в нескольких сотнях метров от места, где он исчез под водой.

Трагедия произошла в среду, в день рождения ребенка. Согласно предварительным данным, подросток решил залезть в трубу, проходившую под переправой через водоем. Вероятно, парень не смог выбраться назад и утонул. Родственники заметили исчезновение и сразу обратились за помощью.

На месте работали спасатели, правоохранители и местные волонтеры. Операция по поиску продолжалась всю ночь, и только к утру удалось найти тело погибшего. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Известно, что семья парня – местные жители. Громада и местные жители выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Напомним, на Днепропетровщине водолазы до сих пор ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в реке в день рождения.