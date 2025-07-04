Супругов из Одессы будут судить за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем
В Одессе мужчина и женщина наладили незаконный сбыт сигарет и алкоголя с поддельными марками акцизного налога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
По данным ведомства, супруги наладили продажу незаконно изготовленных табачных и ликероводочных изделий с поддельными акцизными марками.
Злоумышленники покупали незаконно изготовленные подакцизные товары через Telegram и в дальнейшем перепродавали через мессенджер в Viber, где регулярно размещали информацию об ассортименте продукции и ее стоимости. Заказы присылали по почте по всей Украине.
Во время обысков правоохранители обнаружили 61 892 пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками, электронные сигареты, около 1750 бутылок с ликероводочными изделиями неизвестного происхождения, бочки и оборудование для разлива спиртосмеси.
Обеим фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления.
Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой сигарет и алкогольных напитков.