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04 июля 2025, 18:22

Супругов из Одессы будут судить за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем

04 июля 2025, 18:22
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фото: Бюро экономической безопасности
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В Одессе мужчина и женщина наладили незаконный сбыт сигарет и алкоголя с поддельными марками акцизного налога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным ведомства, супруги наладили продажу незаконно изготовленных табачных и ликероводочных изделий с поддельными акцизными марками.

Злоумышленники покупали незаконно изготовленные подакцизные товары через Telegram и в дальнейшем перепродавали через мессенджер в Viber, где регулярно размещали информацию об ассортименте продукции и ее стоимости. Заказы присылали по почте по всей Украине.

Во время обысков правоохранители обнаружили 61 892 пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками, электронные сигареты, около 1750 бутылок с ликероводочными изделиями неизвестного происхождения, бочки и оборудование для разлива спиртосмеси.

Обеим фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой сигарет и алкогольных напитков.

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