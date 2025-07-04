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04 июля 2025, 07:10

В Ровно водитель под наркотиками убегал от патрульных и протаранил шлагбаум управления полиции

04 июля 2025, 07:10
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел днем 1 июля. 46-летнего жителя Ровно, катавшегося по городу под наркотиками, привлекли к ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Около 15:00 полицейские на улице Романа Шухевича увидели автомобиль Geely, водитель которого нарушил ПДД. Законное требование об остановке транспортного средства шофер проигнорировал и начал убегать. Доехав до улицы Героев полиции, он на скорости протаранил шлагбаум и оказался на территории Ровенского районного управления полиции. Там авто заблокировали.

Выяснилось, что водитель почти 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение под хмельком. Правоохранители обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

"Работники полиции привлекли 46-летнего жителя Ровно к админответственности по пяти статьям КУоАП", — говорится в сообщении.

Автомобиль нарушителя изъяли и поместили на штрафплощадку.

Напомним, ранее в Кривом Роге остановили нетрезвого водителя без прав.

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