Житель Тернопольщины хранил дома наркотики и более 100 патронов к автомату Калашникова
39-летний житель Тернопольской области хранил боеприпасы и наркотики
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители провели санкционированный обыск в доме мужчины и обнаружили 109 патронов калибра 5,45 мм и 7 бумажных свертков с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета, похожим на каннабис.
"Изъятое полицейские направили на экспертизу в Тернопольский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.
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