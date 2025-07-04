Житель Тернопольщины хранил дома наркотики и более 100 патронов к автомату Калашникова

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители провели санкционированный обыск в доме мужчины и обнаружили 109 патронов калибра 5,45 мм и 7 бумажных свертков с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета, похожим на каннабис.

"Изъятое полицейские направили на экспертизу в Тернопольский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.