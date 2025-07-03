Последствия удара по Полтаве: разрушены многоквартирные дома и образовательные учреждения

фото: ГСЧС Полтавщины

В Полтаве продолжается ликвидация последствий утренней вражеской атаки. Сразу после удара были развернуты два городских штаба реагирования, задействованы все профильные службы и десятки единиц техники

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, специалисты продолжают фиксировать последствия вражеской атаки. Согласно обновленным данным, повреждены 23 объекта, среди них:

10 многоквартирных домов;

7 частных домовладений;

2 учебных заведения;

здания частных бизнесменов.

Из-за повреждений электросетей без света остаются 159 потребителей. Над возобновлением электроснабжения работают аварийные бригады "Полтаваоблэнерго".

По данным ГСЧС, в результате утренних российских обстрелов города возникли пожары. Одна из них уже локализована.



Коммунальные и экстренные службы, волонтеры и врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК.

По данным Полтавской ОВА погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Позже в соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержке.