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03 липня 2025, 13:40

Наслідки удару по Полтаві: зруйновано багатоквартирні будинки та освітні заклади

03 липня 2025, 13:40
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фото: ДСНС Полтавщини
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У Полтаві триває ліквідація наслідків ранкової ворожої атаки. Одразу після удару було розгорнуто два міські штаби реагування, задіяно всі профільні служби та десятки одиниць техніки

Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, фахівці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. Згідно з оновленими даними, пошкоджено 23 об'єкти, серед них:

  • 10 багатоквартирних будинків;
  • 7 приватних домоволодінь;
  • 2 заклади освіти;
  • будівлі приватних підприємців.

Через пошкодження електромереж без світла залишаються 159 споживачів. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади "Полтаваобленерго".

За даними ДСНС, внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі. Одна з них уже локалізована.


Комунальні та екстрені служби, волонтери і лікарі продовжують надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

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