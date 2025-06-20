В Полтаве придумали оригинальный способ борьбы с теми, кто распивает алкоголь в парках

фото: интернет издание "Полтавщина"

В Полтаве активное обсуждение вызвала попытка администрации парка "Победа" противостоять недобросовестным посетителям. На кирпичном парапете со стороны улицы Садовой неизвестные нанесли машинное масло. Это место часто использовали компании для застолий с алкоголем

Инцидент зафиксировали журналисты издания "Змист" 19 июня, передает RegioNews.

Пользователи социальных сетей выразили возмущение таким подходом. В администрации парка признали свою ошибку, но отметили, что пошли на этот шаг от отчаяния.

"Парк открыт, поэтому ежедневно со стороны Садовой заходили компании, которые там употребляли алкоголь, а пустые бутылки оставляли на земле. Чаша терпения переполнилась, когда кто-то из них, извините, "навалил там кучу" и размазал. Уборщицы заявили, что они готовы уволиться, но не убирать это. Тогда мы и решили пойти на крайний шаг", - объяснила в комментарии интернет-изданию "Полтавщина" директор парка Оксана Саевская.

Администрация парка пообещала в ближайшее время убрать машинное масло и облагородить место — его планируют засадить барбарисом, чтобы сделать невозможным скопление компаний.

Несмотря на критику, в парке продолжают наводить порядок: очищены дорожки, убран мусор, ухаживают за клумбами. Но, как отмечает директор, отдельные посетители "превращают парк в стихийную свалку".

Например, пришлось закрыть фотозону "Карета", потому что в ней по вечерам выпивают, а потом занимаются сексом, говорит Саевская. Напомним, недавно в Полтаве коммунальщики нестандартно отреагировали на водителя, который систематически парковался возле мусорных контейнеров, усложняя работу спецтехники. На этот раз они решили действовать решительно – авто нарушителя заблокировали с обеих сторон самыми мусорными баками.