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18 июня 2025, 08:15

В Сумской области ребенок упал в колодец

18 июня 2025, 08:15
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фото: ГСЧС Украины в Сумской области
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В поселке Липовая Долина Роменского района спасатели достали упавшего в колодец ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 июня. Оказалось, что подросток случайно упал в глубокий колодец. Бойцы ГСЧС с помощью спасательного оборудования спустились вниз и достали мальчика на поверхность.

"Ребенка сразу передали работникам экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Винницей мужчина упал в 10-метровый колодец и чудом выжил.

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