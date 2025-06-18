фото: ГСЧС Украины в Сумской области

В поселке Липовая Долина Роменского района спасатели достали упавшего в колодец ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 июня. Оказалось, что подросток случайно упал в глубокий колодец. Бойцы ГСЧС с помощью спасательного оборудования спустились вниз и достали мальчика на поверхность.

"Ребенка сразу передали работникам экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.