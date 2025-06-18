В Сумской области ребенок упал в колодец
В поселке Липовая Долина Роменского района спасатели достали упавшего в колодец ребенка
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 16 июня. Оказалось, что подросток случайно упал в глубокий колодец. Бойцы ГСЧС с помощью спасательного оборудования спустились вниз и достали мальчика на поверхность.
"Ребенка сразу передали работникам экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее под Винницей мужчина упал в 10-метровый колодец и чудом выжил.
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