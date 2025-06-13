Наркотики в эклерах и туалетной бумаге: заключенные из Полтавы сбывали психотропы в СИЗО

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Трое заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний №23 получили новый срок за организацию наркоторговли среди других осужденных

Об этом стало известно по приговору местного Киевского райсуда, передает RegioNews.

По данным Судебной власти Украины, к ответственности привлечены: Анатолий Чорнобровин (организатор, 37-летний полтавчанин), Сергей Борщ (житель Кременчуга), Руслан Ярох (житель Полтавы), а также жена Руслана — Алина Яроха, которая получила условный срок.

Преступная группа продавала метадон, амфетамин и психотропное вещество PVP другим заключенным. Для доставки наркотиков использовали посылки через "Новую почту", скрывая запрещенные вещества в конфетах, зажигалках, кофе, джинсах, туалетной бумаге и даже эклерах.

В схеме принимали участие "помощники" на свободе, которые покупали наркотики, а также упаковывали их в посылки, которые поступали из Полтавы, Кременчуга и Харькова.

Алина Яроха, по указанию мужчины, пропитывала PVP туалетную бумагу и вкладывала ее в посылки, маскируя под гигиенические вещи.

Все фигуранты признали вину. Приговоры:

Анатолий Чорнобровин - 6 лет 8 месяцев;

Сергей Борщ – 6 лет 6 месяцев;

Руслан Яроха - 6 лет 3 месяца;

Алина Яроха - 2 года испытательного срока (через первую судимость и наличие двух детей).

Каждый из осужденных мужчин должен также заплатить по 44 тыс. грн за экспертные исследования.

Расследование продолжается, по делу фигурирует еще один человек, находящийся на свободе и поставлявший наркотики для передачи в СИЗО.

Напомним, на Тернопольщине полицейские нашли наркотики в варенье. Посылка адресовалась одному из осужденных, отбывающему наказание за имущественные преступления.