Наркотики в еклерах і туалетному папері: в'язні з Полтави збували психотропи в СІЗО

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Троє ув'язнених у Полтавській установі виконання покарань №23 отримали новий термін за організацію наркоторгівлі серед інших засуджених

Про це стало відомо з вироку місцевого Київського райсуду, передає RegioNews.

За даними Судової влади України, до відповідальності притягнуто: Анатолія Чорнобровіна (організатор, 37-річний полтавець), Сергія Борща (житель Кременчука), Руслана Яроху (житель Полтави), а також дружину Руслана — Аліну Яроху, яка отримала умовний термін.

Злочинна група продавала метадон, амфетамін та психотропну речовину PVP іншим ув’язненим. Для доставки наркотиків використовували посилки через "Нову пошту", ховаючи заборонені речовини у цукерках, запальничках, каві, джинсах, туалетному папері і навіть еклерах.

У схемі брали участь "помічники" на волі, які купували наркотики, а також упаковували їх у посилки, що надходили з Полтави, Кременчука та Харкова.

Аліна Яроха, за вказівкою чоловіка, просочувала PVP туалетний папір та вкладала його в посилки, маскуючи під гігієнічні речі.

Всі фігуранти визнали провину. Вироки:

Анатолій Чорнобровін — 6 років 8 місяців;

Сергій Борщ — 6 років 6 місяців;

Руслан Яроха — 6 років 3 місяці;

Аліна Яроха — 2 роки іспитового строку (через першу судимість і наявність двох дітей).

Кожен із засуджених чоловіків має також сплатити по 44 тис. грн за експертні дослідження.

Розслідування триває, у справі фігурує ще один чоловік, який перебуває на волі та постачав наркотики для передачі в СІЗО.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні. Посилка адресувалася одному із засуджених, який відбуває покарання за майнові злочини.