Наркотики в еклерах і туалетному папері: в'язні з Полтави збували психотропи в СІЗО
Троє ув'язнених у Полтавській установі виконання покарань №23 отримали новий термін за організацію наркоторгівлі серед інших засуджених
Про це стало відомо з вироку місцевого Київського райсуду, передає RegioNews.
За даними Судової влади України, до відповідальності притягнуто: Анатолія Чорнобровіна (організатор, 37-річний полтавець), Сергія Борща (житель Кременчука), Руслана Яроху (житель Полтави), а також дружину Руслана — Аліну Яроху, яка отримала умовний термін.
Злочинна група продавала метадон, амфетамін та психотропну речовину PVP іншим ув’язненим. Для доставки наркотиків використовували посилки через "Нову пошту", ховаючи заборонені речовини у цукерках, запальничках, каві, джинсах, туалетному папері і навіть еклерах.
У схемі брали участь "помічники" на волі, які купували наркотики, а також упаковували їх у посилки, що надходили з Полтави, Кременчука та Харкова.
Аліна Яроха, за вказівкою чоловіка, просочувала PVP туалетний папір та вкладала його в посилки, маскуючи під гігієнічні речі.
Всі фігуранти визнали провину. Вироки:
- Анатолій Чорнобровін — 6 років 8 місяців;
- Сергій Борщ — 6 років 6 місяців;
- Руслан Яроха — 6 років 3 місяці;
- Аліна Яроха — 2 роки іспитового строку (через першу судимість і наявність двох дітей).
Кожен із засуджених чоловіків має також сплатити по 44 тис. грн за експертні дослідження.
Розслідування триває, у справі фігурує ще один чоловік, який перебуває на волі та постачав наркотики для передачі в СІЗО.
Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні. Посилка адресувалася одному із засуджених, який відбуває покарання за майнові злочини.