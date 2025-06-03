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03 июня 2025, 17:26

В Киеве чиновник продал "отсрочку" за $12 000: ему светит до 9 лет тюрьмы

03 июня 2025, 17:26
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители и сотрудники СБУ разоблачили 57-летнего чиновника Голосеевской районной государственной администрации столицы, который помогал призывникам избежать мобилизации

Об этом сообщили в столичной полиции, сообщает RegioNews.

Отмечается, что за 12 тысяч долларов США чиновник организовал оформление фиктивных документов, открывавших возможность законного выезда за границу во время действия военного положения.

Чиновник способствовал оформлению акта о постоянном уходе за женой призывника, которая якобы имела неизлечимую болезнь. Этот документ служил основанием для предоставления мужу отсрочки от мобилизации. На самом же деле женщина не нуждалась в таком наблюдении.

В мае правоохранители уже задержали 40-летнего организатора схемы, который подыскивал "клиентов". Установлено, что он действовал совместно с чиновником РГА.

Чиновнику сообщено о подозрении. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Запорожье задержали мужчину, торговавшего фиктивными документами.

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