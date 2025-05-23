Усиление мобилизации: в регионах создадут мобильные блокпосты, где будут дежурить СБУ, ТЦК и полиция

фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области

В четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты. На них будут стоять полицейские и военные

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на источники в Полтавской ОВА, передает RegioNews.

Известно, что мобильные блокпосты появятся в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах.

Решение о создании таких блокпостов принял Совет обороны области. Оно связано с розыском военных со статусом СОЧ. По данным ОВА, это решение уже введено в действие.

Известно, что на каждом таком блокпосте будут дежурить:

шесть работников полиции;

четверо военнослужащих ТЦК и СП;

один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;

работник СБУ.

Напомним, в Черниговской области водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.