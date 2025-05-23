Усиление мобилизации: в регионах создадут мобильные блокпосты, где будут дежурить СБУ, ТЦК и полиция
В четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты. На них будут стоять полицейские и военные
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на источники в Полтавской ОВА, передает RegioNews.
Известно, что мобильные блокпосты появятся в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах.
Решение о создании таких блокпостов принял Совет обороны области. Оно связано с розыском военных со статусом СОЧ. По данным ОВА, это решение уже введено в действие.
Известно, что на каждом таком блокпосте будут дежурить:
- шесть работников полиции;
- четверо военнослужащих ТЦК и СП;
- один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;
- работник СБУ.
Напомним, в Черниговской области водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию: появилось видеоВсе новости »
22 мая 2025, 19:22Писали о ТЦК в Viber: на Волыни получили срок шесть "блоггеров"
22 мая 2025, 17:31Во Львовской области группа мужчин жестоко избила ветерана войны, который служит в ТЦК
22 мая 2025, 14:59
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
Украина вернула из оккупации еще девять детей
23 мая 2025, 08:17В Харькове будут судить работника ТЦК, ударившего учителя во время проверки документов
23 мая 2025, 08:03В горах на Франковщине скончался молодой мужчина
23 мая 2025, 08:00В Херсонской области в результате обстрелов погибли три человека, еще 6 ранены
23 мая 2025, 07:54Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и КАБами: последствия
23 мая 2025, 07:42В Николаевской области ПВО уничтожила российский Shahed
23 мая 2025, 07:41Войска РФ направили на Запорожскую область более 400 БпЛА: ранены 3 человека
23 мая 2025, 07:30В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли
23 мая 2025, 07:20Это жизни людей: по всем прилетам на полигоны должны быть реальные расследования и наказания
23 мая 2025, 07:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны