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23 мая 2025, 08:10

Усиление мобилизации: в регионах создадут мобильные блокпосты, где будут дежурить СБУ, ТЦК и полиция

23 мая 2025, 08:10
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фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области
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В четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты. На них будут стоять полицейские и военные

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на источники в Полтавской ОВА, передает RegioNews.

Известно, что мобильные блокпосты появятся в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах.

Решение о создании таких блокпостов принял Совет обороны области. Оно связано с розыском военных со статусом СОЧ. По данным ОВА, это решение уже введено в действие.

Известно, что на каждом таком блокпосте будут дежурить:

  • шесть работников полиции;
  • четверо военнослужащих ТЦК и СП;
  • один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;
  • работник СБУ.

Напомним, в Черниговской области водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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СБУ полиция Полтавская область блокпост мобилизация ТЦК СОЧ Полтавская ОВА
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