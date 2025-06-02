Фото: Нацполиция

В Запорожье задержали мужчину, который торговал фиктивными документами. Подлог мог позволить военнообязанному гражданину уехать за границу

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области, передает RegioNews.

Правоохранители в Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Мужчина нашел гражданина призывного возраста. Он предложил ему фиктивные документы для получения статуса отца-одиночки, который после смерти сам воспитывает ребенка. За "легендой" событие произошло на временно оккупированной территории, что позволило бы пересечь государственную границу.

"Услугу" злоумышленник оценил в 5 тысяч долларов. Правоохранители задержали его при получении средств. Теперь ему грозит в девять лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали женщину, которая продавала военнообязанным мужчинам фиктивные браки. Благодаря женитьбе на женщине, которая имеет инвалидность, мужчины могли уехать за границу.