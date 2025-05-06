В Черкасской области начальник ТЦК может сесть на 12 лет за срыв мобилизации

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Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении заместителя начальника Черкасского ТЦК, способствовавшего срыву мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, офицер намеренно помогал отдельным военнообязанным избежать призыва. Его действия привели к срыву плана по направлению мобилизованных в учебные центры и боевых подразделений ВСУ, в частности, выполняющих задачи на фронте.

"Должностное лицо превысило свои полномочия и нарушило требования Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", организовав незаконное предоставление отсрочки. Это нанесло ущерб укомплектованию подразделений, дискредитировало работу ТЦК и СП и подорвало доверие к мобилизационным мерам", - говорится в сообщении.

За совершенное начальнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области будут судить начальника ТЦК, за то, что тот не выполнил мобилизационный план.