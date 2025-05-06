В Черкасской области начальник ТЦК может сесть на 12 лет за срыв мобилизации
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении заместителя начальника Черкасского ТЦК, способствовавшего срыву мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, офицер намеренно помогал отдельным военнообязанным избежать призыва. Его действия привели к срыву плана по направлению мобилизованных в учебные центры и боевых подразделений ВСУ, в частности, выполняющих задачи на фронте.
"Должностное лицо превысило свои полномочия и нарушило требования Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", организовав незаконное предоставление отсрочки. Это нанесло ущерб укомплектованию подразделений, дискредитировало работу ТЦК и СП и подорвало доверие к мобилизационным мерам", - говорится в сообщении.
За совершенное начальнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Черкасской области будут судить начальника ТЦК, за то, что тот не выполнил мобилизационный план.