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Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства Игоря Коломойского о закрытии уголовного производства по завладению средствами "ПриватБанка"

Об этом сообщает корреспондент "Шелтера" из зала суда, передает RegioNews.

Сторона защиты просила закрыть дело из-за якобы окончания сроков досудебного расследования. Адвокаты настаивали, что эти сроки истекли еще до уведомления Коломойского о подозрении.

В частности, защита утверждала, что срок расследования завершился 6 мая 2023 года, тогда как подозрение олигарха объявили только 7 сентября 2023 года. В подтверждение своей позиции адвокаты ссылались на предыдущие судебные решения.

В то же время, сторона обвинения настаивала на другом исчислении сроков и возражала против закрытия производства.

Также СБУ выполнила решение ВАКС и доставила Коломойского в суд. Ранее работники отказывались это делать, ссылаясь на риски возможного покушения на олигарха.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 года Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залогу 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно отменено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Позже он опубликовал сообщение, в котором отметил, что КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад.

В январе 2026 года он не прибыл на заседание ВСК, посвященное правонарушениям в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Все из-за угрозы покушения на его жизнь, которая планировалась на момент его транспортировки на заседание.