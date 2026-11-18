Враг атаковал два предприятия в Харьковской области: возник пожар
Утром 18 ноября российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области
Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, передает RegioNews.
Вражеские удары пришлись на территории двух предприятий города.
Один человек получил ранение. Ему оказывают необходимую медпомощь.
На местах попаданий возник пожар, над ликвидацией которого работают спасатели.
Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.
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