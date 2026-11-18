Фото: ОВА

В среду, 18 ноября, российские войска нанесли удар по центру Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки один человек погиб. Еще семь пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Также загорелся легковой автомобиль, еще несколько автомобилей получили повреждения.

Информация о последствиях атаки еще уточняется.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по рынку в Златополе Харьковской области возросло до 12 человек.