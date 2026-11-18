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Число погибших в результате российской атаки на центр Одессы 18 ноября увеличилось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Сейчас известно о трех погибших – это две женщины и мужчина.

На месте работают соответствующие службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о гибели одного человека и семи пострадавших в Одессе.