09:20  26 октября
На Львовщине в результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети
10:45  26 октября
В Полтаве женщина потеряла 861 тысячу гривен через "лайки"
12:49  26 октября
На Тернопольщине ДТП с автобусом: есть погибшее и 9 травмированных
UA | RU
UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
26 октября 2026, 10:25

Эпоха перемен: почему старые правила больше не работают и кто напишет новые

26 октября 2026, 10:25
Читайте також українською мовою
Если вам кажется, что мы живем в мире, в котором все правила поломались, — вам не кажется. Это действительно так
Если вам кажется, что мы живем в мире, в котором все правила поломались, — вам не кажется. Это действительно так
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поломались 7 основных привычных вещей. Им настал конец.

  1. Конец мирового порядка. Конец представлениям, что в мире есть незыблемые правила и принципы, надежные союзы и союзники. Что миром руководят ценности и договоренности. Что можно иметь малый оборонный бюджет и заботиться лишь о благосостоянии, а о безопасности позаботится кто-то другой. Что между миром и войной есть четкая грань, и можно не допустить войну за эту грань.

  2. Конец глобализации. Преобладающая доля мировой торговли идет через несколько узких проливов. Условные варвары могут парализовать мировую торговлю, которую защищают авианосцы, — это когда-то раздражало нас в "Цивилизации" Сида Мейера, а нынче это реальность. Цепочки создания добавленной стоимости могут внезапно и брутально прерваться.Проданные вам товары или услуги могут вдруг перестать работать из-за удаленного политического решения. Себестоимость нынче уже не королева — приходится задумываться о безопасности, когда покупаешь что-то на другом континенте.

  3. Конец безусловного роста. Экстенсивная модель экономики основывалась на трех вещах: рост населения, экспансия на новые рынки и неисчерпаемость природных ресурсов. Ныне все три фактора уперлись в ограничения. А бизнес привык всегда закладывать в финансовые планы больше, чем в прошлом году. На дешевые деньги в мире нельзя больше полагаться (нам-то все равно, у нас их никогда не было). В конце концов, бывает и так, что ВВП все же идет вверх, а все показатели качества жизни идут вниз.

  4. Конец образа жизни. Раньше образование было социальным лифтом на всю жизнь. Ныне этот лифт часто не работает, ходит с перебоями и в обе стороны. Принцип, что дети будут жить лучше родителей, выходит из употребления. А все меньшому количеству детей придется кормить все большее количество стариков, из-за чего контракт поколений сильно трещит.

  5. Конец идеологий. Правые и левые все меньше отличаются экономическими программами,соревнуясь в популизме, кто больше и красивее пообещает и ничего не сделает. Мечты об общественном консенсусе тщетны. К тому же неформальные институты представительства интересов (часто сфокусированные на одной проблеме) набирают больший вес, чем формальные.

  6. Конец веры в прогресс. Демократия и свобода не победили во всем мире, как считалось когда-то после распада СССР. Формальная образованность растет, а взрослости и мудрости от того не прибавляется. Накопление знания не конвертируется в другие хорошие вещи: мир,благосостояние, справедливость и т. д.

Это все закончилось не в один день. Оно происходило постепенно и порой незаметно, но вот наконец мы здесь.

Вы скажете, что я обещал 7, а вышло 6. Шесть — не очень красивое число, а семь всем нравится.Поэтому держите седьмое, которое объясняет предыдущие.

  1. Конец предсказуемости и уверенности. На самом деле шесть вышеупомянутых привычных вещей не закончились навсегда, одновременно, везде и для всех. Закончилась наша уверенность в том, что они вечны и гарантированы.

Это не упадок мира. Это разрыв эпох — старые правила больше не действуют, а новые еще не написаны. Междуцарствие (interregnum).

Кто будет определять эти новые правила?

В истории постоянно случалось, что в междуцарствие новые правила определяют малые игроки с периферии системы. Те, кто живет на краю, на грани, и первым видит восход солнца новых трендов.Те, кто имеет смелость определять. Те, кто не развращен хорошей жизнью в центре системы. Те, кто способен действовать в неопределенности, не ожидая гарантий от мира. Те, кто быстрее адаптируется.

Возможно, это мы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мир война правила история идеология
 
Подписывайтесь на RegioNews
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Украина почти месяц ждет подписи Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS, – Зеленский
26 октября 2026, 14:15
В Одесской области уклонявшиеся бежали за границу в костюмах "кикиморы"
26 октября 2026, 14:05
Россияне ударили Краматорской громаде в Донецкой области: один человек погиб, 10 ранены
26 октября 2026, 13:59
В Одессе задержали агента РФ, который устанавливал GPS-маячки на бензовозы
26 октября 2026, 13:41
Из-за обстрелов РФ есть новые обесточивания в шести областях, – Минэнерго
26 октября 2026, 13:17
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 29 января 2027 года
26 октября 2026, 13:13
На Тернопольщине ДТП с автобусом: есть погибшее и 9 травмированных
26 октября 2026, 12:49
До 50 тысяч пачек сигарет за сутки: под Уманью разоблачили подпольную фабрику
26 октября 2026, 12:36
Российские удары по Донецкой области: спасатели достали тело погибшей из-под завалов
26 октября 2026, 12:21
Война на истощение вместо войны на уничтожение: кому выгодно, чтобы она продолжалась
26 октября 2026, 11:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Борислав Береза
Все блоги »