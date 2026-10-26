Эпоха перемен: почему старые правила больше не работают и кто напишет новые

Если вам кажется, что мы живем в мире, в котором все правила поломались, — вам не кажется. Это действительно так

Если вам кажется, что мы живем в мире, в котором все правила поломались, — вам не кажется. Это действительно так

Иллюстративное фото: из открытых источников

Поломались 7 основных привычных вещей. Им настал конец. Конец мирового порядка. Конец представлениям, что в мире есть незыблемые правила и принципы, надежные союзы и союзники. Что миром руководят ценности и договоренности. Что можно иметь малый оборонный бюджет и заботиться лишь о благосостоянии, а о безопасности позаботится кто-то другой. Что между миром и войной есть четкая грань, и можно не допустить войну за эту грань. Конец глобализации. Преобладающая доля мировой торговли идет через несколько узких проливов. Условные варвары могут парализовать мировую торговлю, которую защищают авианосцы, — это когда-то раздражало нас в "Цивилизации" Сида Мейера, а нынче это реальность. Цепочки создания добавленной стоимости могут внезапно и брутально прерваться.Проданные вам товары или услуги могут вдруг перестать работать из-за удаленного политического решения. Себестоимость нынче уже не королева — приходится задумываться о безопасности, когда покупаешь что-то на другом континенте. Конец безусловного роста. Экстенсивная модель экономики основывалась на трех вещах: рост населения, экспансия на новые рынки и неисчерпаемость природных ресурсов. Ныне все три фактора уперлись в ограничения. А бизнес привык всегда закладывать в финансовые планы больше, чем в прошлом году. На дешевые деньги в мире нельзя больше полагаться (нам-то все равно, у нас их никогда не было). В конце концов, бывает и так, что ВВП все же идет вверх, а все показатели качества жизни идут вниз. Конец образа жизни. Раньше образование было социальным лифтом на всю жизнь. Ныне этот лифт часто не работает, ходит с перебоями и в обе стороны. Принцип, что дети будут жить лучше родителей, выходит из употребления. А все меньшому количеству детей придется кормить все большее количество стариков, из-за чего контракт поколений сильно трещит. Конец идеологий. Правые и левые все меньше отличаются экономическими программами,соревнуясь в популизме, кто больше и красивее пообещает и ничего не сделает. Мечты об общественном консенсусе тщетны. К тому же неформальные институты представительства интересов (часто сфокусированные на одной проблеме) набирают больший вес, чем формальные. Конец веры в прогресс. Демократия и свобода не победили во всем мире, как считалось когда-то после распада СССР. Формальная образованность растет, а взрослости и мудрости от того не прибавляется. Накопление знания не конвертируется в другие хорошие вещи: мир,благосостояние, справедливость и т. д. Это все закончилось не в один день. Оно происходило постепенно и порой незаметно, но вот наконец мы здесь. Вы скажете, что я обещал 7, а вышло 6. Шесть — не очень красивое число, а семь всем нравится.Поэтому держите седьмое, которое объясняет предыдущие. Конец предсказуемости и уверенности. На самом деле шесть вышеупомянутых привычных вещей не закончились навсегда, одновременно, везде и для всех. Закончилась наша уверенность в том, что они вечны и гарантированы. Это не упадок мира. Это разрыв эпох — старые правила больше не действуют, а новые еще не написаны. Междуцарствие (interregnum). Кто будет определять эти новые правила? В истории постоянно случалось, что в междуцарствие новые правила определяют малые игроки с периферии системы. Те, кто живет на краю, на грани, и первым видит восход солнца новых трендов.Те, кто имеет смелость определять. Те, кто не развращен хорошей жизнью в центре системы. Те, кто способен действовать в неопределенности, не ожидая гарантий от мира. Те, кто быстрее адаптируется. Возможно, это мы.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.