Россия атаковала Киевщину: повреждены дома, пострадала 47-летняя женщина

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по территории Киевской области. В результате атаки повреждены частные дома и автомобиль, есть пострадавшие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и транспортное средство.

На Обуховщине в результате обстрела получили повреждения домовладения. В результате атаки пострадала 47-летняя женщина, которую медики доставили в больницу.

Правоохранители призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до официального оглашения отбоя.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска атаковали промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области. На местах попадания вспыхнули пожары.