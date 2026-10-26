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26 жовтня 2026, 11:35

Справа Арахамії: ЦПК заявив про бездіяльність генпрокурора та готує позов до суду

26 жовтня 2026, 11:35
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Фото: з відкритих джерел
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Офіс Генпрокурора скерував до НАБУ копії документів від громадської організації "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, передає RegioNews.

За її словами, матеріали передали до НАБУ, оскільки викладені у зверненнях обставини вже є предметом розслідування кримінального провадження, яке здійснює бюро.

Водночас у ЦПК заявили, що виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський не вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливий злочин народного депутата.

За інформацією організації, Офіс генпрокурора у відповіді зазначив, що викладені у зверненні обставини вже розслідують, тому документи передали до НАБУ. Водночас у ЦПК стверджують, що отримали від бюро відповідь, згідно з якою повноваження вносити до ЄРДР інформацію про можливий корупційний злочин народного депутата має виключно генеральний прокурор.

У громадській організації наголошують, що без відповідного рішення виконувача обов'язків генпрокурора детективи НАБУ не можуть розпочати розслідування щодо Арахамії.

У ЦПК заявили, що оскаржать у суді бездіяльність т.в.о. генпрокурора Антона Ковальського.

Нагадаємо, 19 жовтня Центр протидії корупції звернувся до в. о. генпрокурора із заявою щодо голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у справі про "конверти" для депутатів за голосування в парламенті.

У грудні 2025 року в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Серед підозрюваних – заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль. Окрім того, підозри у цій резонансній справі оголошено кільком нардепам Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко, а коло фігурантів може розширитися.

Як зазначається в судових ухвалах Вищого антикорупційного суду, організовану групу очолював народний депутат із керівництва фракції "Слуга народу". За даними суду, наприкінці 2025 року цей депутат міг отримати 85 тисяч доларів неправомірної вигоди, які згодом могли розподілити між іншими парламентарями за голосування.

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