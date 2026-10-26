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В Полтаве правоохранители расследуют деятельность группы лиц, которые через Telegram выманивали деньги и криптовалюту под видом заработка на лайках и фиктивных инвестициях

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Организатор, по данным следствия, обустроил теневые офисы в съемных жилых домах, где работники не только работали, но и проживали.

По материалам дела, в мае 2025 года одна из потерпевших потеряла 861 400 гривен. Ей предложили заработок по оценке контента в Telegram, а впоследствии средства перечислили на банковские карты подставных лиц.

Следствие считает организатором схемы мужчины, руководившего работой закрытых офисов в Полтаве. В группе были менеджеры по продажам, специалисты по соцсетям и работники по подбору персонала. Они убеждали граждан, преимущественно из стран СНГ, вкладывать деньги и криптовалюту в несуществующие инвестиционные проекты.

Осенью 2026 правоохранители провели две волны обысков в Полтаве и Кременчуге. Изъяли банковские карты, договоры аренды, ноутбуки, системные блоки, десятки мобильных телефонов, черновые записи и другие носители информации.

Также в Кременчуге в нежилом помещении на улице Доктора Богаевского нашли 32 пустых коробок от смартфонов ZTE Blade A75.

Суд предоставил следователям временный доступ к банковским счетам фигурантов для отслеживания движения средств. На изъятую технику, записи и носители наложен арест.

Напомним, ранее во Львовской области также разоблачили мошеннический колл-центр. Жертвами мошенников стали и украинцы, и иностранцы. Организаторами оказались двое 23-летних мужчин. В схему они привлекли 21-летнего знакомого, и вместе в двух арендованных квартирах в Стрые организовали работу колл-центра.