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22 октября 2026, 19:58

ВАКС взял под стражу экс-руководителя департамента Офиса генпрокурора по делу "Карфаген"

22 октября 2026, 19:58
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Фото: НАБУ
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю одного из департаментов Офиса генерального прокурора, которого следствие считает участником преступной организации в ОГП

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Руководителя департамента заключили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 8 млн грн.

В случае внесения залога на подозреваемого возложат соответствующие процессуальные обязанности.

Других подробностей по поводу личности подозреваемого и обстоятельств инкриминируемого ему правонарушения в сообщении не привели.

Напомним, что ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему начальнику департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Ивану Тимошенко по делу " Карфаген ".

Операция "Карфаген": что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

  • Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
  • Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.
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