ВАКС взял под стражу экс-руководителя департамента Офиса генпрокурора по делу "Карфаген"

Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю одного из департаментов Офиса генерального прокурора, которого следствие считает участником преступной организации в ОГП

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Руководителя департамента заключили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 8 млн грн.

В случае внесения залога на подозреваемого возложат соответствующие процессуальные обязанности.

Других подробностей по поводу личности подозреваемого и обстоятельств инкриминируемого ему правонарушения в сообщении не привели.

Напомним, что ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему начальнику департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Ивану Тимошенко по делу " Карфаген ".

Операция "Карфаген": что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

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