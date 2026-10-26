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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
26 октября 2026, 11:54

Война на истощение вместо войны на уничтожение: кому выгодно, чтобы она продолжалась

26 октября 2026, 11:54
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Нужно уничтожать производство вражеских дронов и ракет, пусковые площадки дронов, самолеты на аэродромах
Нужно уничтожать производство вражеских дронов и ракет, пусковые площадки дронов, самолеты на аэродромах
Иллюстративное фото: из открытых источников
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"Эпицентр" заявил о "тотальном уничтожении сети" из-за воздушных атак на ключевые магазины сети в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

И это беда не только для владельцев бизнеса – в минусе оказались покупатели, сотрудники сети, другие компании: производственные, строительные, в том числе оборонные, которые закупали материалы и комплектующие в "Эпицентрах".

Дальше будет еще хуже – враг будет пытаться уничтожить последние магазины и склады сети. "Эпицентру" придется сокращать персонал, уменьшать объемы и ассортимент импорта.

Где тогда Ирина Терех будет брать дверные петли для своих "Фламинго"?..

Войну на истощение мы не выиграем – говорю об этом третий год. Чтобы наносить врагу такой же ущерб, нам нужно в четыре раза больше точных ударов по его тылам, а не просто запускать в воздух в четыре раза больше ударных дронов.

Нам нужно не только поджигать вражеские НПЗ, поскольку их, в отличие от "Эпицентров", восстанавливают за 2-4 недели; не только наносить впечатляющие удары по складам крупных торговых сетей – ведь Россия большая страна, и для нее это не критично, в отличие от нас; не только уничтожать дата-центры, потому что, кроме небольших неудобств, это никак не влияет на производство оружия…

Нужно уничтожать производство вражеских дронов и ракет, пусковые площадки для дронов, самолеты на аэродромах. А главное – наносить удары по Москве, а не просто запускать в ее сторону тысячи дронов на миллиарды долларов, которые не могут преодолеть московскую ПВО, – исключительно ради прибыли приближенного к власти производителя…

Кстати, было бы справедливо, если бы крупные привилегированные производители, которые, в отличие от других бизнесов, наживаются на войне на истощение, поделились своими сверхприбылями с теми, кто теряет всё.

Норма прибыли в 25% на производстве дронов отлично работает для малых и средних производителей, которые благодаря этим средствам могут масштабировать производство. Но для привилегированных монстров, получающих твердые заказы на годы вперед, это огромные деньги. Они идут не на развитие и не на поиск новых технических решений ради победы. Ведь, имея гарантированные заказы на годы вперед, производители заинтересованы гнать вал дронов, которые уже через несколько месяцев превращаются в хлам, поскольку безнадежно устаревают…

Они не знают, что такое настоящая конкуренция. Они не хотят отказываться от огромных гарантированных прибылей. Поэтому эта война на истощение никогда не перерастет в войну на уничтожение врага.

Потому что если врага уничтожить, где они тогда кормиться будут?..

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Украина РФ бизнес Москва НПЗ дроны ракеты
 
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