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25 октября 2026, 19:50

Кто такой Антон Разумный и когда он появился в ПриватБанке

25 октября 2026, 19:50
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Я всегда выступал за то, чтобы государственным служащим платили высокие зарплаты. Но при этом обязательно нужно требовать качественной и профессиональной работы. Государство – это сервис. Сервис должен быть качественным. А качество – вещь недешевая. Как известно, «дешевая рыбка — х*ровая уха». Но бывает, что из дорогой рыбки выходит еще менее съедобное блюдо. Например, когда ты работаешь в государственной структуре, получаешь более 60 000$ в месяц, а качество твоей работы и сервис на уровне дна. Хотите примеров? Держите
Я всегда выступал за то, чтобы государственным служащим платили высокие зарплаты. Но при этом обязательно нужно требовать качественной и профессиональной работы. Государство – это сервис. Сервис должен быть качественным. А качество – вещь недешевая. Как известно, «дешевая рыбка — х*ровая уха». Но бывает, что из дорогой рыбки выходит еще менее съедобное блюдо. Например, когда ты работаешь в государственной структуре, получаешь более 60 000$ в месяц, а качество твоей работы и сервис на уровне дна. Хотите примеров? Держите
Фото из открытых источников
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На сервис государственного ПриватБанка жалуются давно и многие. При этом жалоб стало гораздо больше, чем после 2019 года. Интересно, что качество сервиса падает, а зарплата отвечающего за это растет. И растет невероятными темпами. У военных зарплаты не растут, а зарплата члена правления государственного ПриватБанка Антона Разумного за время полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину выросла в шесть раз. Об этом сообщил "Обоз". В прошлом, 2025 году, его заработная плата составила... 30,5 миллиона гривен (и это без учета всех доплат). Таким образом, в среднем его зарплата составляет 2,54 миллиона гривен (или 62 тыс. долларов по курсу прошлого года). Мне кажется, что за эти деньги он должен работать отлично. А он работает так, что и появилось это сообщение.

Кто такой Антон Разумный и когда он появился в ПриватБанке? Господин Разумный – член правления ПриватБанка и работает в этом банке с 2019 года. Да, он появился после того, как Зеленский получил власть. А с 2020 года он занимает должность главного комплаенс-менеджера структуры. Комплаенс – это контроль за соблюдением банком отраслевых и этических стандартов. Также он ответственен за так называемый первичный финансовый мониторинг.

Итак, результат его работы вы видите, когда ПриватБанк отказывает вам в оплате счета за телефон на 450 гривен или не хочет перечислять 200 гривен с вашего счета на счет вашего знакомого, потому что, по мнению финмониторинга банка, этот платеж рисковый. Мне казалось, что за 60 000$ в месяц он мог бы работать лучше. Хотя мы знаем, как работает финмониторинг государственных банков, когда это нужно Миндичу, Веселому или Мудрый. Об этом мы узнали из пленок НАБУ и САП.

Но давайте вернемся к господину Разумному, которого лучше называть Мегапровластным. По состоянию на 2022 год зарплата Умного составила всего 5,3 млн грн в год. Не в месяц. В год. Это составило в среднем 442 тыс. грн. (или 12,3 тыс. долларов по курсу 2022 года) в месяц. Нет зарплаты. Но дальше она начала расти как на дрожжах. Уже в 2023 году зарплата этого топ-чиновника банка увеличилась до 8,6 миллиона, а в 2024 году — до 9,9 миллиона гривен. Это без учета "корпоративных страховок" и других начислений. За эти деньги сервис банка должен быть на невероятном уровне. Но мы все знаем, какой он.

Поэтому можем подытожить, что за время полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину зарплата члена правления государственного банка Разумного, отвечающего за финмон в ПриватБанке, выросла в шесть раз, а зарплата пехотинца, обеспечивающего существование Украины и возможность этому Разумному получать более 30 млн грн в год, не выросла вообще. При этом сам господин Умный очень пренебрежительно относится к своим обязанностям и игнорирует их.

А еще Умный и подконтрольный ему финмон ПриватБанка игнорируют тот факт, что Нацбанк издал внутреннее разъяснение № 57-0010/94959 от 6 октября 2026 года о позорной практике отказа в проведении платежей без объяснения причин и ссылки на норму закона. Письмом №57-0010/94959 НБУ запретил банкам отказывать клиентам в переводе средств без объяснения причин или называть причиной "технические" проблемы.

Так больше нельзя. Если будет отказ, то банк должен выделить четкую причину и подкрепить ее конкретной законодательной нормой или статьей подзаконного акта. Повторю: законодательной нормой или статьей подзаконного акта.

Например, когда моя жена попыталась оплатить счет за мобильный телефон, сотрудник ПриватБанка сообщил, что это произошло из-за... внутренних документов по санкционной политике и решению финмона ПриватБанка. Они руководствуются не законодательной нормой или статьей подзаконного акта, а собственными решениями. Интересно, потому что Зеленский ввел санкции против меня, а не против моей жены. А теперь банк решил, что санкции распространяются и на нее? На основании какого закона?

Господин Разумный, похоже, очень хочет показать, как он лоялен к Зеленскому, который никак не может ответить на мой вопрос: кто такой Вова, для которого строят дом в "Династии" рядом с домами Ермака, Миндича и Чернышева? Ответить не может, а санкции за этот вопрос ввести удалось. И теперь Разумный решил поиграть с этим. Не очень разумно. Особенно если помнить, что произошло с банкиром Арбузовым и судьей Киреевым, выполнявшим все прихоти Януковича. Потому что из-за совершенного они потеряли в Украине все и сбежали в Россию. Банкир Разумный думает о такой же судьбе после смены власти в Украине? Тоже хочет стать депутатом Госдумы от "Единой России", как Арбузов? Потому что пока он многое для этого делает.

И еще одна. В общей сложности зарплаты членов правления банковской структуры в июле того года составляли от 580,4 тыс. до 1,1 млн грн, а члены наблюдательного совета банка получили от 580 тыс. до 770,8 тыс. грн зарплаты. Сравните с зарплатой Умного — лояльного Банковой член правления ПриватБанка, который за год получает более 30 млн грн. Но самое интересное, что он получит за свои действия и решения, когда сменится власть? Интересно, правда? Ибо если эту "болезнь" не лечить, то выздоровление никогда не произойдет.

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банк Приватбанк чиновники
 
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