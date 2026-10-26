Во Львовской области в результате ДТП перевернулся автомобиль: есть пострадавшие
ДТП произошло днем 25 октября в пределах села Бабичи Шептицкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобили Peugeot 5008, которым управлял 45-летний мужчина и "ВАЗ" под управлением 42-летней водительницы. В результате столкновения последняя легковушка перевернулась на крышу.
Водитель "Жигулей" и ее 39-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 25 октября во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – дети.
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