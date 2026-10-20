"Конверты" для депутатов: ЦПК требует возбудить дело против Арахамии

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19 октября Центр противодействия коррупции обратился к и. о. генпрокурора с заявлением в отношении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по делу о "конвертах" для депутатов за голосование в парламенте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦПК.

В Центре считают, что в действиях Арахамии могут быть признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Схема конвертов во фракции "Слуга народа" – это уже не слухи из кулуаров Рады, а организованная группа, деятельность которой описана в определениях ВАКС", – заявила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

По ее словам, подозрения по этому делу получили пятеро народных депутатов, среди которых заместитель Арахамии. Также обыски проводились у помощника главы фракции. В то же время уголовного производства в отношении Арахамии до сих пор нет.

В феврале 2026 года с соответствующим заявлением к тогдашнему генпрокурору Руслану Кравченко обращались представители Антикоррупционного центра "Граница". Однако производство по Арахамии не зарегистрировали.

Глава центра Мартына Богуславец заявила, что в Офисе генпрокурора объяснили отказ тем, что обстоятельства якобы уже расследуют детективы НАБУ в рамках другого уголовного производства. По ее словам, это производство не касалось непосредственно Арахамии.

Теперь ЦПК просит и. о. генпрокурора Антона Ковальского внести сведения в ЕРДР и поручить расследование детективам НАБУ.

В центре подчеркивают, что регистрация производства позволит проверить возможную причастность главы фракции к схеме выплат депутатам за голосование.

Напомним, в декабре 2025 года в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Среди подозреваемых – заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель. Кроме того, подозрения в этом резонансном деле объявлены нескольким нардепам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, а круг фигурантов может расшириться.

Как отмечается в судебных постановлениях Высшего антикоррупционного суда, организованную группу возглавлял народный депутат из руководства фракции "Слуга народа". По данным суда, в конце 2025 года этот депутат мог получить 85 тысяч долларов неправомерной выгоды, которые впоследствии могли распределить между другими парламентариями за голосование.

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