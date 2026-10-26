Фото: Прокуратура Украины

В Черкасской области правоохранители разоблачили и ликвидировали подпольное производство сигарет, мощность которого достигала 50 тысяч пачек за сутки. Семерым участникам группы сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Подпольная фабрика работала, по меньшей мере, с января 2026 года. Производство обустроили в нежилых помещениях, где обеспечили полный цикл производства сигарет. Для бесперебойной работы использовались резервные источники питания.

По данным следствия, продукцию производили под марками известных украинских и европейских брендов, а сбывали через торговые сети по всей Украине.

В марте правоохранители провели обыски и ликвидировали незаконное производство. В ходе следственных действий изъяли почти 296 тысяч пачек сигарет, промышленное оборудование, табачное сырье, упаковочные материалы, более 36 тысяч долларов США, грузовик и черновые записи.

Примерная стоимость изъятого имущества составляет около 30 миллионов гривен.

Семь человек инкриминирует незаконное изготовление и хранение с целью сбыта подакцизных товаров по статье 204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье правоохранители разоблачили организаторов и участников схемы незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя и табачных изделий. В ходе 29 обысков изъяли более 48 тысяч литров спирта и более 9,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.