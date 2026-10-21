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21 октября 2026, 09:50

НАБУ и САП пришли с обысками к главе НБУ Андрею Пышному – нардепы

21 октября 2026, 09:50
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Фото: Анастасия Мантач для Forbes Ukraine
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Утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в кабинете и других адресах, связанных с председателем Национального банка Андреем Пышным

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По словам Гончаренко, следственные действия происходят в кабинете главы НБУ и по другим адресам. Железняк также заявил, что правоохранители работают непосредственно в кабинете Пышного.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро в комментарии "Цензор.НЕТ" не подтвердили и не опровергли эту информацию. Там отметили, что сообщат подробности, если появится официальная информация.

Напомним, ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский недоволен работой главы Национального банка Андрея Пышного. Вопросы его возможной отставки уже обсуждали на уровне президента. В то же время источники сообщили, что после визита Пышного в Офис Президента в начале августа от идеи его отставки якобы отказались.

Справка: Андрей Пышный – банкир и юрист, бывший глава правления "Ощадбанка". В должности главы НБУ находится с 7 октября 2022 года. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а Верховная Рада назначила Пышного 290 голосами. До этого он работал в банковском секторе, являлся народным депутатом и заместителем секретаря СНБО.

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