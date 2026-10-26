Фото: полиция

ДТП произошло 25 октября около 14:00 на автодороге Р-15 в селе Вязово Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Volkswagen Caddy, которым управлял 61-летний мужчина, и Volkswagen Passat под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП травмировались семь человек: водители обоих авто и пятеро пассажиров. Среди них – двое мальчиков в возрасте 2 и 7 лет, две женщины в возрасте 55 и 29 лет, которые ехали в Volkswagen Passat, а также 60-летняя пассажирка Volkswagen Caddy.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 25 октября около 6:00 на Закарпатье автомобиль BMW врезался в отбойник. Пассажир погиб на месте, водитель скрылся с места аварии.