Во Львовской области пьяный водитель наехал на трех девушек: одна погибла

Фото: Национальная полиция

В селе Уриж Дрогобычского района Львовской области произошло смертельное ДТП. 24-летняя девушка погибла, еще одна женщина такого же возраста получила травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 25 октября около 17:50. По предварительным данным, автомобиль Nissan X-Trail наехал на троих девушек, которые шли по дороге.

В результате ДТП одна из них погибла на месте, а другую, 24-летнюю женщину, госпитализировали с травмой головы и ушибами.

Как сообщили в полиции, за рулем находился 49-летний мужчина. После совершения аварии он покинул место происшествия, но правоохранители разыскали задержали его.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: содержание алкоголя в его крови превышало 2,5 промилле. Автомобиль изъяли и поместили на специальную площадку.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в Харьковской области в ДТП погибли люди, среди пострадавших – ребенок. 49-летний водитель грузовика MAN двигался в сторону Мерефы. 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi во время выезда на перекресток с основной автодорогой не предпочла грузовик. В результате они столкнулись.