Российские удары по Донецкой области: спасатели достали тело погибшей из-под завалов

Фото: ГСЧС Донбасса

Российские войска нанесли удары по Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, также возникли пожары в жилых домах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Славянске вражеский авиаудар разрушил частный дом. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей владелицы дома. Кроме того, чрезвычайники потушили пожар в другом доме и трех автомобилях.

В Краматорске загорелись квартиры в двух девятиэтажных жилых домах. Общая площадь пожаров составила 300 квадратных метров. Из задымленной квартиры спасатели вывели женщину.

Из-за угрозы повторных российских ударов ликвидацию пожаров пришлось временно приостановить.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по территории Киевской области. В результате атаки повреждены частные дома и автомобиль, пострадала.