В Харькове горела многоэтажка: один человек погиб, пятеро пострадали

Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером 25 октября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в шестиэтажном жилом доме

Об этом сообщила Главное управление ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

В результате возгорания один человек погиб, еще пятеро пострадали. Спасатели также эвакуировали и спасли восьмерых жителей.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 18:06. К моменту прибытия подразделений ГСЧС горели квартиры на пятом этаже. Площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.

Из-за сильного задымления пожарные спасали людей из подъезда.

На месте работали 30 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на Прикарпатье в пожаре погибла женщина. Ее тело во время тушения пожара в экосистеме обнаружили спасатели. Обстоятельства смерти будут устанавливать правоохранители.