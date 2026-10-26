В Харькове горела многоэтажка: один человек погиб, пятеро пострадали
Вечером 25 октября в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в шестиэтажном жилом доме
Об этом сообщила Главное управление ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.
В результате возгорания один человек погиб, еще пятеро пострадали. Спасатели также эвакуировали и спасли восьмерых жителей.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 18:06. К моменту прибытия подразделений ГСЧС горели квартиры на пятом этаже. Площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.
Из-за сильного задымления пожарные спасали людей из подъезда.
На месте работали 30 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, на Прикарпатье в пожаре погибла женщина. Ее тело во время тушения пожара в экосистеме обнаружили спасатели. Обстоятельства смерти будут устанавливать правоохранители.