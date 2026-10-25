Пограничники показали, как уничтожают российскую бронетехнику

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу подразделения Феникса на Торецком, Добропольском и Лиманском направлениях. Квадроциклы, мотоциклы, автомобили и бронетехника противника стали целью украинских военных.

"Пехота без поддержки, логистика под ударами, техника в огне. Так выглядит еще одна боевая неделя пилотов "Феникса"", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.