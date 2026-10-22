НАБУ объявило подозрение бывшему чиновнику Офиса генпрокурора по делу "Карфаген"

Фото: НАБУ

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает RegioNews .

"Должностное лицо играло одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы. Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его функции входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации, а также привлечение к противоправной деятельности других лиц", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители официально не называли имени подозреваемого, однако изданию Бабель подтвердили , что речь идет об Иване Тимошенко.

Он уволился с должности 11 сентября по собственному желанию – через несколько дней после обнародования журналистского расследования.

Операция "Карфаген": что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

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