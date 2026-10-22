НАБУ объявило подозрение бывшему чиновнику Офиса генпрокурора по делу "Карфаген"
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему начальнику департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора Ивану Тимошенко по делу "Карфаген"
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает RegioNews .
"Должностное лицо играло одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы. Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств. Кроме того, в его функции входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации, а также привлечение к противоправной деятельности других лиц", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители официально не называли имени подозреваемого, однако изданию Бабель подтвердили , что речь идет об Иване Тимошенко.
Он уволился с должности 11 сентября по собственному желанию – через несколько дней после обнародования журналистского расследования.
Операция "Карфаген": что известно
5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".
По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.
Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.
Основные фигуранты:
- Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
- Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.
- Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.