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04 сентября 2026, 12:26

Иван Федоров получил новую должность: он возглавит Госагентство по восстановлению

04 сентября 2026, 12:26
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров уволил Ивана Федорова с должности главы Запорожской областной военной администрации. Его назначили главой Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Также, по его словам, Сергея Сухомлина, который с сентября 2024 года возглавлял это ведомство, уволили с этого поста.

Кроме этого, Кабмин уволил Николая Бойко с должности первого заместителя председателя Госагентства по восстановлению.

Напомним, накануне "Укринформ" сообщал, что во время отчета о 1000 днях работы в должности главы Запорожской ОВА Федоров рассказал о предложении президента Владимира Зеленского возглавить Агентство восстановления.

Что известно о Федорове

Иван Федоров – украинский политик, уроженец Мелитополя Запорожской области. Родился 29 августа 1988 года.

В 2010-2015 годах был депутатом Мелитопольского городского совета, а в 2015-2020 – депутатом Запорожского областного совета. В 2019-2020 годах работал первым заместителем председателя Запорожской ОГА.

В декабре 2020 года Федоров стал мэром Мелитополя. После начала полномасштабного вторжения России и оккупации города он отказался сотрудничать с оккупантами. 11 марта 2022 года российские военные похитили Федорова, а впоследствии его уволили в рамках обмена.

6 февраля 2024 года Федоров был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации – начальником областной военной администрации. В этой должности он работал до сентября 2026 года.

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