Иван Федоров получил новую должность: он возглавит Госагентство по восстановлению
Кабинет Министров уволил Ивана Федорова с должности главы Запорожской областной военной администрации. Его назначили главой Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.
Также, по его словам, Сергея Сухомлина, который с сентября 2024 года возглавлял это ведомство, уволили с этого поста.
Кроме этого, Кабмин уволил Николая Бойко с должности первого заместителя председателя Госагентства по восстановлению.
Напомним, накануне "Укринформ" сообщал, что во время отчета о 1000 днях работы в должности главы Запорожской ОВА Федоров рассказал о предложении президента Владимира Зеленского возглавить Агентство восстановления.
Что известно о Федорове
Иван Федоров – украинский политик, уроженец Мелитополя Запорожской области. Родился 29 августа 1988 года.
В 2010-2015 годах был депутатом Мелитопольского городского совета, а в 2015-2020 – депутатом Запорожского областного совета. В 2019-2020 годах работал первым заместителем председателя Запорожской ОГА.
В декабре 2020 года Федоров стал мэром Мелитополя. После начала полномасштабного вторжения России и оккупации города он отказался сотрудничать с оккупантами. 11 марта 2022 года российские военные похитили Федорова, а впоследствии его уволили в рамках обмена.
6 февраля 2024 года Федоров был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации – начальником областной военной администрации. В этой должности он работал до сентября 2026 года.