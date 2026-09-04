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04 сентября 2026, 14:58

В Киеве 48-летний мужчина застрелил соседа после ссоры из-за ревности

04 сентября 2026, 14:58
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве 48-летний мужчина после ссоры с соседом вернулся в его квартиру с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в потерпевшего. От полученных ранений 47-летний киевлянин погиб

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

О стрельбе в многоэтажке на проспекте Червоной Калины полицию сообщила местная жительница. На лестничной клетке правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Полицейские установили, что накануне подозреваемый познакомился с соседом и женщиной, после чего вместе проводили время. На следующий день мужчина снова пришел к соседу. Между мужчинами возникла ссора из-за ревности к женщине.

После конфликта 48-летний мужчина пошел в свою квартиру, взял охотничье ружье и вернулся к соседу. По данным следствия, он произвел несколько выстрелов в грудь потерпевшего, после чего ушел к себе домой.

Подозреваемый был задержан бойцами КОРД и оперативниками полиции. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли охотничье ружье.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Краматорске Донецкой области 59-летний местный житель убил двух знакомых после конфликта, а затем пытался скрыться. Правоохранители установили его личность и задержали несколько часов.

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