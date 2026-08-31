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31 августа 2026, 10:06

Вместо Сухомлина Госагентство восстановления может возглавить глава Запорожской ОВА Федоров

31 августа 2026, 10:06
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Фотоколлаж: RegioNews
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На должность руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Сергея Сухомлина рассматривают кандидатуру главы Запорожской ОВД Ивана Федорова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники в Кабинете Министров.

Пока официальной информации о назначении Ивана Федорова на эту должность нет.

Ранее Федорова уже рассматривали на должность, связанную с восстановлением Украины. В марте 2026 года сообщалось, что в правительстве обсуждали его кандидатуру на должность вице-премьер-министра по восстановлению.

Как известно, Федоров возглавляет Запорожскую ОВА с февраля 2024 года.

Напомним, Сергей Сухомлин возглавил Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры в сентябре 2024 года.

29 июля 2026 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Окончательное решение по его увольнению должен принять Кабинет Министров.

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