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04 сентября 2026, 14:32

Запорожская ОГА получила нового руководителя: кто временно возглавит область

04 сентября 2026, 14:32
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Фото: Запорожская ОВА
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Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Федорова с должности главы Запорожской областной государственной администрации

Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте главы государства, передает RegioNews.

Временное исполнение обязанностей главы ОГА возложили на заместителя руководителя области Михаила Семикина.

Кто такой Михаил Семикин

Михаил Семикин родился 22 мая 1986 года в Мелитополе.

В 2009-2016 годах работал преподавателем в Мелитопольском государственном педагогическом университете имени Богдана Хмельницкого.

В 2016-2019 годах возглавлял отдел культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области.

В 2019-2022 годах являлся управляющим делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета.

В 2022-2024 годах работал заместителем городского головы по деятельности исполнительных органов совета исполнительного комитета Мелитопольского городского совета.

1 мая 2024 Семикина назначили заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Напомним, Кабинет Министров уволил Ивана Федорова с должности главы Запорожской областной военной администрации. Его назначили главой Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.

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