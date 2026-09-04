В Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся

Фото: Национальная полиция

В Подольском районе Одесской области полицейские расследуют ДТП, в котором пострадал двухлетний мальчик. По предварительным данным, на ребенка наехал работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 сентября в одном из сел Балтской общины.

По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

Ребенок получил телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

Сведения о ДТП внесли в ЕРДР по статьям 286 и 135 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление в опасности.

Водителя задержали. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на Волыни работники ТЦК устроили погоню за мужчиной, его авто вылетело в кювет. В областном ТЦК отметили, что автомобиль остановили для проверки документов. По словам военных, они выяснили, что водитель находится в розыске.

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