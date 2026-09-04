В Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся
В Подольском районе Одесской области полицейские расследуют ДТП, в котором пострадал двухлетний мальчик. По предварительным данным, на ребенка наехал работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 3 сентября в одном из сел Балтской общины.
По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.
Ребенок получил телесные повреждения. Ее доставили в больницу.
Сведения о ДТП внесли в ЕРДР по статьям 286 и 135 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление в опасности.
Водителя задержали. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, на Волыни работники ТЦК устроили погоню за мужчиной, его авто вылетело в кювет. В областном ТЦК отметили, что автомобиль остановили для проверки документов. По словам военных, они выяснили, что водитель находится в розыске.
Читайте также: Пытки и сексуальное насилие. Почему вопросы реформы ТЦК больше нельзя откладывать