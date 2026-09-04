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Правоохранители сообщили о подозрении двум 17-летним подросткам, которые вместе с 14-летним товарищем жестоко издевались над 12-летним односельчанином

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители обнаружили факт издевательств во время мониторинга соцсетей, где было опубликовано видео избиения. Следствие установило, что в конце июля в Раздельнянском районе между подростками возник конфликт.

Старшие юноши выманили 12-летнего мальчика подальше от дома, в лесополосу, где издевались, избили и душили. Пытки юноши сняли на видео и впоследствии распространили его в соцсети. Об издевательствах потерпевший умолчал.

Сейчас двум 17-летним фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области 13-летняя девочка избила 11-летнего мальчика. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.