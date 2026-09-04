Пограничники показали, как "разнесли" укрытие россиян
Военные пограничной комендатуры быстрого реагирования 4 пограничного отряда в составе Сил обороны Украины показали свежие кадры с фронта. На новом видео можно увидеть, как защитники атакуют укрытие россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Кадры были сделаны на Южно-Слобожанском направлении. Украинским пограничникам удалось уничтожить сразу шесть вражеских укрытий. В частности, россиян лишили возможности безопасно закрепиться на позиции.
"Точная разведка и слаженная работа экипажей лишают врага опорных позиций, необходимых для закрепления на этом участке фронта. Шесть укрытий. Шесть утраченных позиций врага. Очередной результат боевой работы пограничников", - говорят военные.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров" , базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.