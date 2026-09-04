В Харьковской области во время пожара сухой травы погибла 85-летняя женщина

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области возле частного домовладения загорелась сухая трава. Площадь пожара составила около 0,5 гектара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в очаге пожара тело женщины 1941 года рождения.

Пожарные полностью потушили пожар.

В ГСЧС отмечают, что сжигание сухой растительности и мусора представляет серьезную опасность для людей, имущества и окружающей среды. В сухую и ветреную погоду огонь может распространяться очень быстро.

Спасатели призывают не жгать сухую траву и листья и не разводить костры вблизи зданий, лесополос и сухостоев.

Всего за прошедшие сутки в экосистемах Украины возникло 167 пожаров на общей площади более 54 гектаров.

Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.