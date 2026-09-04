В Харьковской области расследуют массовую гибель более 5 тысяч рыб в озере Лычево

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители начали уголовное производство из-за массовой гибели рыбы в озере Лычево Чугуевского района

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

3 сентября в отдел полиции поступило сообщение от сотрудников Государственной экологической инспекции о гибели рыбы в водоеме.

На месте происшествия правоохранители вместе со специалистом Государственной экологической инспекции и представителями Управления государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ провели осмотр озера.

В результате из водоема изъяли более 5 тысяч погибших рыб.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил охраны вод.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства возможного загрязнения озера, причины массовой гибели рыбы и лиц, которые могут быть причастны к нарушению правил охраны вод. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Борщаговской общине Киевской области ограничили доступ посетителей к водоемам, где зафиксировали загрязнение и массовую гибель рыбы .